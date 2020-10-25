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Alçak Ermenistan tükenince çocukları cepheye sürdü!

Uzun yıllardır Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını bir bir alan Azerbaycan, Ermenistan güçlerinin mühimmatının tükendiği ve topçu bataryalarının etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Öte yandan iyice köşeye sıkışan Ermenistan Azerbaycan’a karşı çocuk askerleri kullanarak savaş suçu işlemeye başladı.

Dünya / 25 Ekim 2020 Pazar 13:35
Alçak Ermenistan tükenince çocukları cepheye sürdü!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın Azerbaycan ordusuna karşı çocuk askerler kullandığını ve bu durumun uluslararası kuruluşlar tarafından incelenmesi gerektiğini belirtti.

Haciyev, 'Bu görüntü Ermenistan'ın çocuk askerleri kullandığını gösteriyor. Araştırılması gerekiyor. 15 yaşın altındaki çocukları askere almak ve kullanmak uluslararası insan hakları suçudur ve yasaklanmıştır. Bu savaş suçu olarak tanımlanmaktadır' dedi.

ERMENİSTAN TÜKENDİ

Dağlık Karabağ savaşı kaldığı yerden devam ediyor, cephe hattına düşen roketlerle yeryüzü titriyor. Azerbaycan ordusu, topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlara devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, operasyonların gece boyunca Ağdere, Hocavend, Fuzuli, Hadrut, Gubadlı ve Laçin yönlerinde değişen yoğunlukta sürdürüldüğü belirtildi.

Ermenistan güçlerinin tank, top ve havanlarla ateş açtığı, Azerbaycan ordusunun ise harekat planına uygun başlıca istikametlerde faaliyetlerini sürdürdüğü ve kontrol edilen alanları daha da genişlettiği ifade edildi.

Açıklamada, Hocavend, Gubadlı ve Laçin bölgelerinde Ermenistan güçlerinin direnişini zayıflatan Azerbaycan ordusunun farklı yönlerde yeni ilerlemeler sağladığı, Ağdere ve Hocavend istikametinde büyük zaiyat veren Ermenistan güçlerinin mühimmatının tükendiği ve topçu bataryalarının etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Gubadlı'ya getirilen Ermenistan ordusu 543. alay 1. taburunun insan gücü ve askeri teçhizat kaybıyla geri çekildiği, Ermenistan'ın Kotayk eyaletinin Tsaghkadzor kentinden Dağlık Karabağ'a gönderilen askerlerin büyük bölümünün de etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Azerbaycan ordusunun cephenin farklı istikametlerinde Ermenistan güçlerine ait 2 tank, 2 zırhlı araç, 4 D-30 obüsü, 1 2A36 Giasint-B topu ve 7 otomobili imha ettiği belirtildi. Tüm cephe boyunca çatışmaların sürdüğü, durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu ifade edildi.

ALİYEV SİLAH ALDIKLARI ÜLKELERİ SAYDI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'nün silah temin ettiği ülkeleri tek tek saydı. En çok silahı Rusya'dan aldıklarını söyleyen Aliyev; Türkiye, İsrail, Ukrayna, Belarus ve İran yapımı silahlar satın aldığını da sözlerine ekledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinin silah tedarik ettiği ülkelere açıklık getirdi. Le Figaro'ya konuşan Aliyev, birçok ülkeden silah satın aldıklarına vurgu yaptı.

Aliyev, 'Birçok ülkeden silah alıyoruz, ancak bunların çoğu Türkiye ve İsrail'den değil, Rusya'dan da satın alınıyor' dedi ve Azerbaycan'ın Ukrayna, Belarus ve İran yapımı silahlar satın aldığını da sözlerine ekledi.

Aliyev ayrıca, Ermenistan'ın Rus silahlarını ücretsiz olarak aldığını belirtti. Aliyev ayrıca, Ermeni tarafının ateşe son vermesi durumunda Azeri ordusunun Dağlık Karabağ'daki askeri faaliyetlerini durduracağını söyledi.

Aliyev, 'Biz bugün askeri faaliyetleri durdurmaya hazırız. 10 Ekim'de Moskova'da yapılan görüşmeler sırasında bunu söyledim. Tek gereken, Ermenistan'ın ateşe son vermesi. Bunun ardından diplomatlar devreye girecek' dedi.

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