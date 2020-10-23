Terörden gözaltına alınan HDP'li yöneticilerle ilgili gelişme!

"Terör örgütü propagandası yapmak" ve "terör örgütü üyesi olmak" suçlarından 12 kişi yakalandı. Kahramanmaraş'ta Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan aralarında HDP ilçe yöneticilerinin de olduğu 12 kişi adalet karşısında Hesap vermeleri için adliyeye sevk edildi. İşte kritik son dakika haberinin ayrıntıları;



TERÖR SAVCISI SORGULAYACAK



Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri istihbarat birimlerinin teknik ve saha çalışmasıyla Nurhak ve Ekinözü ilçelerinde önceden belirlediği 12 adrese dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Savcısının verdiği izinle eş zamanlı düzenlenen operasyon da yakalan Terör örgütü yandaşlarının Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından az önce geniş güvenlik önlemleri altında Elbistan Adliyesine getirildiler.



HDP ilçe yöneticisi ve üyelerinden Oluşan örgüt yandaşları terör savcısı tarafından sorgulanacaklar.



