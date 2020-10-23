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İyi Parti'de FETÖ krizi yeni bir boyut kazandı!

İYİ Partili Ümit Özdağ'ın il başkanları Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia etmesinin ardından başlayan tartışmalar sürüyor. İYİ Parti’yi karıştıran 'oy verilmeyecekler' listesi hazırladığı iddia edilen teşkilat başkanı Koray Aydın suskunluğunu bozdu ve ilk kez konuştu. "Ümit Özdağ aday olmadın değil, olamadın" diyen Koray Aydın, İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray için de "Aytuncuğum yalancı ve etkisiz elemansın" dedi.

Güncel / 23 Ekim 2020 Cuma 19:09
İyi Parti'de FETÖ krizi yeni bir boyut kazandı!

İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ'ın katıldığı programda İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile ilgili sözlerinin ardından tartışmaları bir türlü dinmiyor. İYİ Parti'yi karıştıran 'oy verilmeyecekler' listesi hazırladığı iddia edilen teşkilat başkanı Koray Aydın suskunluğunu bozdu ve ilk kez konuştu.

"AYTUNCUĞUM YALANCI VE ETKİSİZ ELEMANSIN"

Koray Aydın Özdağ için "Ümit Özdağ aday olmadın değil, olamadın" dedi. Aydın ayrıca İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray için de "Aytuncuğum yalancı ve etkisiz elemansın" dedi.

Parti içinde konuşulan "Koray Aydın çok güçlü" tartışmasıyla ilgili olarak ise "Gücümün sahibi Meral Akşener'dir" ifadelerine yer verdi. Bu açıklamaların İYİ Parti'de tartışmaları daha da alevlendirmesi bekleniyor.

Koray AydınMeral AkşenerMilletvekiliAytun Çıray

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