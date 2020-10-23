Cumhurbaşkanı Erdoğan cevapladı! İstanbul'da yeni tedbirler gündemde mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Şu anda bizim bildiğimiz, sizin de duyduğunuz gibi böyle bir anlaşmanın adımlarının atılmış olduğudur.



3 ay içinde Wagner gibi paralı askerlerin oradan çekilmesi ne derece sağlıklıdır bilemiyoruz.



En üst düzeyde darbeci Hafter tarafından temsilci burada bulunuyor.



Dolayısıyla bana göre çok da olabilecek gibi değil aynen işte Azerbaycan - Ermenistan arasında şu ana kadar verdikleri sözde durdular mı?



İşte oralarda yine ateşkes adımı atıldı, gece saat 00,00 itibariyle başlayacak dendiği halde bunlar yapılmadı.



Temenni ederim ki burada öyle olmaz. Ve bu ateşkes kararına uyulur.



İSTANBUL'DA YENİ TEDBİRLER GÜNDEMDE Mİ?



Şu an itibariyle gerçekten İstanbul koronavirüs salgınında hemen hemen en önde gelen illerimizden bir tanesi.



Ve bu konuda bu mücadeleyi başta yazılı görsel medya olmak üzere sürdürmemiz lazım.



Ve bir de toplu mekanlardan ciddi manada kaçınmak gerekiyor. Yani bu toplu mekanlarda bulunmak, buralarda virüsün çok daha seri bir şekilde yaygınlaşmasını sağlıyor. Buna kendi evlerimiz de dahil. Mümkün olduğunca bu hassasiyeti gösterelim ki, evlerimizden misafirlerden korunmamız vs bunlara da dikkat edeceğiz.



Ve kendimize daha doğrusu dikkat etme noktasındayız. Şu anda Sağlık Bakanımız değişik illeri dolaşıyor, bugün Bursa'da.

