Sağlık Bakanı Koca'dan kritik İstanbul uyarısı!

Türkiye'de koronavirüs vakaları artmaya devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstanbul için kritik bir uyarı geldi.



YÜZDE 40'INA ULAŞTI!



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki vaka artışlarına ilişkin açıklama yaptı.



Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40’ına, Ankara’nın 5 katına ulaştı. Temaslı taramasını, test sayısını artırdık. Salgınla mücadelede, şu an, sizlerin uyacağı tedbirlerden daha güçlü bir silahımız yok. Maskenin önemi arttı. Ve en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz" ifadelerini kullandı.