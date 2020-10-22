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Elektrikli cihazların radyasyonu genetiğimizi bozuyor mu?

Uzmanlar, evlerde kullanılan elektrikli cihazlardan yayılan radyasyonun insan sağlığını olumsuz etkilediğini ve insan genini bozduğunu belirtiyor.

Güncel / 22 Ekim 2020 Perşembe 13:30
Elektrikli cihazların radyasyonu genetiğimizi bozuyor mu?

Evlerde en büyük ihtiyaç malzemesi olan elektrikli aletlerin insan sağlığı için zararlı olduğunu belirten EMO Şube Başkanı Namiye Sınırkaya, “Evimizde bulunan küçük, büyük elektrikli ev aletleri tehlike saçmaktadır. Saç kurutma, traş makinesi buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon mikrodalga fırın kısacası elektrikle çalışan tüm cihazlar insan sağlığını tehdit ediyor. Günlük hayatımıza giren televizyonu en az 2 metre uzaktan izleyelim. Elektrikli saat yerine pilli olanını kullanalım. Buzdolabı, çamaşır makinesinin yayına fazla yaklaşmayalım. Elektrikli cihazlar yüksek oranda manyetik dalgalar yayıyor. Buzdolabı, çamaşır makinesinin yanına yaklaşılmasın. Çok yüksek miktarda radyasyon yayıyorlar. İnsan vücudunun yaydığı radyasyonla doğadaki radyasyon uyum içinde. Ancak bu cihazlar radyasyon uyumunu bozuyorlar. Bunlar insan geninde büyük hasarlara sebebiyle veriyor. Çok ağır hastalıklara yakalanma ihtimalini yükseltiyorlar' diye konuştu.



Elektriğin düz bir iletken üzerinde düz bir çizgide ilerlemediğini, bombeli bir şekilde gittiğini anlatan Sınırkaya, “Küreyi andırır yaklaştığınızda cihazdan yayılan elektro manyetik dalgalar sizin vücudunuzu delip geçecektir. Bunlar sıklaşırsa, zamanla artırsa bu elektro manyetik dalgalarla temas artarsa geri dönüşümü olmayan sağlık sorunlarına sebebiyet verebilir' dedi.

Evlerde kadınların günün önemli bir bölümünde elektrikli aletlerle haşır neşir olduklarını ifade eden Sınırkaya, şunları söyledi:



“Evimizin yatak odasının yanında komşunun kullandığı elektrik cihazı varsa yayılan elektro manyetik dalgalar bizi rahatsız ve hasta ediyor. Bunlar küçük şeyler, önemsiz diye ciddi alınmıyor. İnanın küçük şeyler birikiyor gün içinde. Bir ev kadının ne kadar elektrikli aletlerle haşır neşir olduğunu düşünün. Onların elektro manyetik dalgalara maruz kalmaları insan genini bozan hasarlara sebebiyet veriyor. Bu tarz olaylarla karşılaşma ihtimali çok daha yüksek.'

ELEKTRİKLİ BATTANİYE UYARISI

Havaların soğumasıyla birlikte evlerde elektrikli battaniye kullanımının da artacağına dikkat çeken Sınırkaya, 'Elektrikli battaniye kullanımı artacak. Yatak odalarında gece sabaha kadar elektrikli battaniye çalıştırmak büyük zarar. Sağlık için büyük bir tehdit. Mümkün olduğunca elektrikli battaniyeyi çıkaralım' dedi.

ZARAR GÖRME İHTİMALİNİ AZALTMANIN YOLLARI

Alınacak küçük tedbirlerle zarar görme ihtimalinin azalabileceğini ifade eden Sınırkaya, “Çamaşır makinesini doldurduktan sonra yaklaşmasınlar. En az 2 metre mesafeden kontrol yapsınlar. Buzdolabı kapısını sık sık açıp kapatmasınlar. Bir kadın belki günde 100 kere buzdolabının kapısın açar kapatır. Bunu daha aza indirebilirler. Her açıp kapama elektrik sarfiyatına da sebep oluyor. Evde kullanılmadığı zaman elektrikli cihazların fişini çekmek önemli. Küçük önlemlerle bile hastalığa yakalanma, bir şekilde zarar görme ihtimalini azaltırlar' diye konuştu.

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