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Bir haftalık kirası servet değerinde!

Dünyanın en pahalı ve en lüks yatlarından biri olan Marshall Adaları bayraklı Bold, Marmaris'e demir attı. İçinde açık hava sineması, helikopter pisti ve gece kulübü bulunan yatın haftalık kirası ise 950 bin dolar. Yarın öğle saatlerinde isimleri sır tutulan özel müşterilerini alacak olan ultra lüks yatın Akdeniz turuna çıkacağı öğrenildi.

Güncel / 22 Ekim 2020 Perşembe 21:43
Bir haftalık kirası servet değerinde!

Kirası servet değerinde Müşterilerin isimleri sır gibi saklanıyorKirası servet değerinde Müşterilerin isimleri sır gibi saklanıyorKirası servet değerinde Müşterilerin isimleri sır gibi saklanıyorKirası servet değerinde Müşterilerin isimleri sır gibi saklanıyor

Geçen yıl mayıs ayında dünyaca ünlü bir yat firması tarafından inşa ettirilerek denize indirilen ve dünyanın sayılı süper lüks yatları arasında gösterilen Marshall Adaları bayraklı 86 metre uzunluğundaki ultra lüks yat önceki gün Marmaris’e demirledi. Marmaris Gümrüklü Limanına demirleyen yatta hummalı bir temizlik çalışması başlatıldı.

Üzerine helikopteri ve her türlü lüksü barındıran yat, bugün öğle saatlerinde İzmir'in Aliağa ilçesinde getirilen tankerlerden 550 bin TL değerinde 80 bin litre akaryakıt ve 150 bin TL değerinde yiyecek, içecek ikmali yapıldı. İç tasarımı ünlü İtalyan mimarlara yaptırılan mega yat, 2 özel süiti, 5 misafir kamarası ile 16 kişinin konaklaması imkanı sunuyor. Açık hava sineması, her kamarada jakuzi, açık alanları bulunan ve halılarının ipek olan mega yatta kişi başına bir personel görev yapıyor. Yatın zemin katında su sporları aletleri ve jimnastik salonu bulunuyor. Yat firmasının özel zengin müşterilerine haftalık kirası 950 bin dolardan başlayan fiyatlarla kiraladığı yüzen sarayda istenilen özelliklere göre fiyat 1 milyon dolar üzerine çıkıyor. Yarın öğle saatlerinde isimleri sır tutulan özel müşterilerini alacak olan ultra lüks yatın Akdeniz turuna çıkacağı öğrenildi.

Marshall Adaları

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