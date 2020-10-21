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Meral Akşener'e büyük şok! Muhaliflerden 'Birlik' çağrısına ret

İYİ Parti'de kaos büyüyor. Liste krizi ile başlayan, Ümit Özdağ'ın HDP ve FETÖ sözleri ile ayyuka çıkan parti içi çekişme sonrası sıcak gelişmeler yaşanıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partiye saldırı olduğunu öne sürerek, 'Birlik olalım' çağrısında bulundu. Akşener'in 'birlik' çağrısına parti içi muhaliflerden ret geldi. Dünkü grup toplantısında sıralar boş kaldı.

Güncel / 21 Ekim 2020 Çarşamba 11:32
Meral Akşener'e büyük şok! Muhaliflerden 'Birlik' çağrısına ret

İYİ Parti'de 2'nci Olağan Kurultay sonrası başlayan kriz, partiyi bölünme noktasına getirdi. Genel İdare Kurulu seçimleri için Koray Aydın tarafından hazırlandığı iddia edilen 'Seçilmeyecekler Listesi' fitili ateşledi. Listedeki isimler sosyal medya hesaplarından zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

Muhalif isimlere destek veren 20'ye yakın vekil Başkanlık Divanı seçimlerinde Koray Aydın'ın dışarıda bırakılmasını talep etti. Akşener, kısa süre içinde kararını verdi, tavrını Aydın'dan yana koydu. Aydın bu yıl da, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. 20'ye yakın vekil bu karar sonrası büyük bir şok yaşadı. Özellikle 'Seçilmeyecekler Listesi'nde yer alan isimler partiden giderek uzaklaştı.

KRİZ SONA ERMEDEN YENİSİ PATLAK VERDİ

Liste krizi ile büyüyen kriz, tüm partiyi sardı. Partide bölünme tartışmaları bile ayyuka çıkarken, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, bir televizyon kanalında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. 'Seçilmeyecekler Listesi'nde ismi yer alan ve duruma tepki gösteren Özdağ'ın hedefinde bu kez İYİ Parti İstanbul İl Başkanı vardı. Partiye dışarıdan gelen talimatla atandığı iddia edilen Buğra Kavuncu'ya yüklenen Özdağ, üstünü örtmeden, evirip çevirmeden doğrudan 'İstanbul İl Başkanı FETÖ'cüdür' dedi.

Özdağ'ın sözleri gündeme bomba gibi düştü. Siyasetin, bir numaralı gündemi haline geldi. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı iddiaları reddederek, suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Akşener de, İstanbul İl Başkanı Kavuncu'ya sahip çıktı.

AKŞENER'DEN 'PARTİYE OPERASYON' SAVUNMASI

Akşener, Ümit Özdağ'ın HDP ile ittifak iddialarına da sert şekilde yanot verdi. İYİ Parti'ye saldırıldığını söyledi, yeni bir 28 Şubat krizi yaşandığını iddia etti. Akşener, HDP iddialarını için, 'Büyük bir yalan' dedi.

Koray AydınMilletvekili

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