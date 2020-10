Gence'de yürek burkan manzara!

Ermenistan'ın alçak saldırıları sonrası Azerbaycan'ın Gence kentinde yaralar sarılmaya çalışılıyor. Genceli yüzlerce kişi, 4 gündür, Gence'deki Azerbaycan Ziraat Devlet Üniversitesi'ne bağlı Akrar Yurdu'nda kalıyor.



Üniversite Rektörü Prof. Dr. İbrahim Caferov, kapasitesi binden fazla olan yurtlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapalı olduğunu ve 17 Ekim'de yaşanan facia sonrası evi zarar gören aileleri buraya aldıklarını ifade etti.



Dehşet verici saldırıda Gence Valiliğinin talebi üzerine yurt kapılarının aileler için açıldığını aktaran Caferov, "Yaklaşık 4 gündür 110 kişiden oluşan 35 aile kalıyor. Günde 3 öğün yemek veriyoruz." dedi.



Ailelere 40 kişilik personelle hizmet verdiklerini belirten Caferov, "İmkanlarımız çerçevesinde elimizden geldikçe ailelerimizi ağırlamaya devam edeceğiz. Şu anda eldeki olanaklarla 2 ay daha aileler burada kalabilir." ifadelerini kullandı.



Ermenistan'ın yurdu hedef alması ihtimaline de değinen Rektör Caferov, her binada olduğu gibi yurtlarında da sığınakların bulunduğunu, olası bir tehlike halinde ailelerin buralara yönlendirileceğini belirtti.



"HER AN EVİN ÇÖKEBİLECEĞİNİ SÖYLEDİLER"



Füze saldırısının vurduğu Muhtar Haciyev Mahallesi'nde 15 kişilik ailesiyle yaşadığı evi yıkılan 2 çocuk annesi Leyla Ekberova da yurda yerleşenler arasında.



Ekberova, "Evimize büyük zarar gördü. Gidip baktık yetkililer oturmamamız gerektiğini ilettiler. Her an evin çökebileceğini söylediler." dedi.



Sığındıkları yurtta, evlerinin yeniden inşası için devletin yapacağı yardımı beklediklerini vurgulayan Ekberova, "İnşallah evimiz inşa edildikten sonra döneceğiz." açıklamasını yaptı.



"Elbette insanın kendi evinde olmasının rahatlığı başkadır." diyen Ekberova, kendisi ve çocukları için istediği her şeyin yetkililerce temin edildiğini belirtti.



Ekberova, en kısa zamanda evlerine dönmeyi temenni ettiklerini de dile getirdi.



"EVİMİZ OTURULACAK DURUMDA DEĞİL"



Hemşirelik okuyan kızı ile yaşayan Gülyanak Bedelova, saldırıda 20 yıllık evinin yıkıldığını, kullanılamaz halde olduğunu ve saldırı nedeniyle travma geçirdiklerini söyledi.



Bedelova, şunları kaydetti:



"Saldırıda evimiz hasar gördü. Çok büyük bir dehşet yaşadık. Evimiz oturulacak durumda değil. Kendi imkanlarımızla onarmayı düşünüyoruz. Burada çok kalmayı da istemiyorum. Evim inşa edilirse hemen döneceğim. Bunun için de yardım edilirse daha da güzel olacak. Burada da durum güzel. Burada güzel imkanlar sunuluyor, herhangi bir zorluk çekmiyoruz."



Ermenistan, 17 Ekim'de ikinci defa orta menzilli balistik füze ile Gence kentine saldırı düzenlemiş, ikisi çocuk 13 kişi hayatını kaybetmiş, 50'den fazla kişi yaralanmıştı.



Saldırıda en az 20 bina da yıkılmış veya kullanılamaz hale gelmişti.