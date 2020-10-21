Cumhurbaşkanı Aliyev açıkladı! İşte Ermenilerin zaiyat bilançosu!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 27 Eylül'den bugüne kadar Azerbaycan ordusunun imha ettiği ve ele geçirdiği Ermenistan araç ve mühimmatlarına ilişkin bilgi verdi.



241 tank imha edildi, 39 tank ele geçirildi

Bugüne kadar Ermenistan ordusuna ait 241 tankın imha edildiğini, 39 tankın ise çalışır durumda ele geçirildiğini bildiren Aliyev, bu tankların Ermenistan ordusuna karşı kullanıldığını kaydetti.



50 zırhlı piyade aracı yok edildi

Aliyev, 50 zırhlı piyade aracının imha edildiğini, 24'ünün ise ele geçirildiğini ifade ederek, 17 kundağı motorlu topun, 198 farklı kalibreli topun ve 58 havan topunun da imha edildiğini aktardı.