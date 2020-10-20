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Türkiye Petrolleri'nden tarihi paylaşım! İşte Tuna-1 Kuyusu'ndan görüntüler...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı döneminde alınan sondaj gemileriyle başlatılan arama çalışmaları ilk meyvesini Karadeniz'de verdi. Tuna-1 havzasında 405 milyar metreküplük doğalgaz bulunurken, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Tuna-1 kuyusunda yapılan ilk sondaj çalışmasının ve Tuna-1 kuyusundaki son çalışmaların görüntüsünü yayınladı.

Güncel / 20 Ekim 2020 Salı 12:48
Türkiye Petrolleri'nden tarihi paylaşım! İşte Tuna-1 Kuyusu'ndan görüntüler...
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Türkiye'nin Karadeniz'de bulduğu 405 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin yankıları sürerken, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndan (TPAO) yeni bir paylaşım geldi. TPAO, sosyal medyadan Tuna-1 kuyusuna yapılan ilk doğalgaz sondaj çalışmaları ve kuyudaki son çalışmaların görüntülerini yayınladı.

20 TEMMUZ'DA BAŞLAMIŞTI
Bölgedeki ilk sondaj çalışmaları 20 Temmuz'da başlarken, 17 Ekim itibarıyla Tuna-1 Kuyusu tamamlandı. Başkan Erdoğan tarafından cumartesi günü yapılan açıklamada bölgedeki gaz rezervinin 405 milyar metreküp olduğu bildirildi. Rezervin tahmini değerinin yaklaşık 80 milyar dolar olduğu belirtilirken, Türkiye'nin 9 yıllık gaz ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde olduğunun altı çizildi.

BAŞKAN ERDOĞAN TARİHİ MÜJDEYİ BÖYLE DUYURMUŞTU
Sakarya Sahası'nın Tuna-1 bölgesindeki toplam doğal gaz rezervi miktarı 405 milyar metreküpü buldu. Test analiz ve detaylı mühendislik çalışmaları sonunda keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha ilave edildi.

BUGÜNE KADARKİ EN BÜYÜK HİDROKARBON KAYNAĞI
Uzaktan kumandalı ileri teknoloji ürünü denizaltı robotumuzu da yerli ve milli imkanlarla petrol sektörümüze kazandırdık. Karadeniz'de keşfettiğimiz rezerv, ülkemizin bugüne kadarki en büyük hidrokarbon kaynağıdır.

Devamının da geleceğine inandığım bu keşiflerle inşallah ülkemizin doğal gazda dışarıya bağlılığı önemli ölçüde azalacaktır

Petrol

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