Terörist Demirtaş'tan alçak sokak çağrısı! Masum kanı dökmeye doyamadılar...

Selahattin Demirtaş'ın ardından terörist kardeşi Nurettin Demirtaş da sokak eylemleri için çağrı yaptı. 'Halk savaşı sokakta başlar' sözleriyle terör örgütünün yayın organlarına gönderilen alçak son dakika çağrısı akıllara Kobani bahanesiyle Selahattin Demirtaş'ın yaptığı ve sokaklarda hendeklerin kazıldığı kurban eti dağıtan müslüman kürt çocuklarının binalardan atılarak, ateşe verilerek şehit edildiği vahşet günlerini akıllara getirdi.



İşte Terörist Nurettin Demirtaş'ın abisi Selahattin Demirtaş gibi sokak çağrısı yaptığına ilişkin haber ve ayrıntıları;



TERÖRİST DEMİRTAŞ'TAN ALÇAK SOKAK ÇAĞRISI



Savcılıklar tarafından yürütülen soruşturmalar neticesinde aldığı cezalardan dolayı cezaevinde bulunan ve son günlerde farklı açıklamalar yapan HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın terörist kardeşi Nurettin Demirtaş da sokak eylemleri için çağrı yaptı.



'HDP'NİN SİYASİ ÇALIŞMASIYLA OLACAK İŞ DEĞİL' DEDİ!



Selahattin Demirtaş'ın kardeşi 'Şiyar' kod adlı Nurettin Demirtaş'ın, kamuoyunda Kobani olayları olarak bilinen 6-8 Ekim 2014 şiddet eylemleri benzeri yeni sokak çatışmaları istediği ortaya çıktı. Şiar kod adlı Demirtaş, örgütün siyasi uzantısı HDP'nin çalışmalarıyla sokakta başarı sağlanamayacağını, bu başarının ancak Kobani benzeri sokak eylemleri ve çatışmalarla sağlanabileceğini ifade etti.



Son dönemde terörle mücadele alanında yürütülen başarılı operasyonlar ve ikna ağırlıklı teslim olmalar, terör örgütü PKK'yı çaresizliğe itti. Dağda ve şehirde eylem yapamaz hale gelen örgüt, siyasi uzantısı HDP'den beklediğini bulamayınca çareyi sokak eylemlerinde aramaya başladı.



ABİSİNİN OLUK OLUK MASUM KANI AKITAN ÇAĞRISINI YİNELEDİ



DTP'nin eski Genel başkanıyken siyasetten vazgeçerek dağa çıkan ve PKK/KCK'nın eğitim ve istihbarat sorumlusu olan, HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kardeşi Şiyar kod adlı Nurettin Demirtaş, son açıklamalarıyla abisi gibi sokak eylemi çağrısında bulundu.



AYNI DEHŞET İFADELERİ İLE ŞİDDET ÇAĞRISINDA BULUNDU!



Cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'ın çağrısının bir benzerini dağdaki terörist kardeş Şiar kod adlı Nurettin Demirtaş yaptı. Demirtaş, örgüte müzahir yayın organına yaptığı açıklamalarda, HDP'nin çalışmaları ile bir yere varılamayacağını, başarının ancak Kobani benzeri sokak eylemleri ve çatışmalar çıkarılarak sağlanacağını söyledi.



'LEGAL SİYASETE TAKILIP KALINMAMALI!!!'



Demirtaş, 'Legal siyasal zemine takılıp kalmamak gerekir. Legal alan yapmazsa kimse yapmaz denilemez. Legal alan sadece sokakta olamaz. Sokaktan kopuk da olamaz. Halk savaşı sokakta başlar! Faşizm sokakta yenilir!' dedi.



ÇOCUK KAÇIRAN ÖRGÜT ÜNİVERSİTELERE GÖZÜNÜ DİKTİ!



Demirtaş özellikle üniversite öğrencilerini kışkırtarak sokak eylemleri için öncü olmalarını istedi. Huzur ortamından rahatsızlığını açıkça dile getiren Demirtaş üniversite gençliği sessizliğe gömüldüğünden dert yanarak, eylem yapmaları çağrısında bulundu.



PARTİ BAŞKANLIĞINDAN TERÖR ELEBAŞILIĞA



Buca Cezaevi'nde tutukluyken Türk Ceza Kanunu'ndaki yeni hükümler kapsamında 2006'da tahliye olan Demirtaş, 2007'de yapılan Demokratik Toplum Partisi (DTP) 2. Olağan Kongresinde Selma Irmak ile DTP eş genel başkanı seçildi.



2007'de askere gitmemek için sahte çürük raporu aldığı iddiasıyla tutuklanan Demirtaş, bir yıl hapis cezasına çarptırıldı, tahliyesinin ardından askere alındı. Demirtaş'ın, terhis olduktan sonra 2009'da Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de PKK/KCK terör örgütünün dağ kadrosuna katıldığı tespit edildi.

Nurettin Demirtaş'ın terör örgütü içinde, sözde PKK merkez komite üyeliği, HPG askeri konsey üyeliği yaptığı, PKK eğitim komitesi üyesi, PKK kültür ve sanat komitesi üyesi ile PKK istihbarat komitesi sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.

