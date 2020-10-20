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İngiltere Başbakanı'ndan Yunanistan'a kötü haber!

Türkiye'ye karşı ambargo çağrısı yapan Yunanistan'ın Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan'la çalışmaya devam edeceklerini açıkladı.

Dünya / 20 Ekim 2020 Salı 21:27
İngiltere Başbakanı'ndan Yunanistan'a kötü haber!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Doğu Akdeniz'de gerginliğin azaltılması için Türkiye ve Yunanistan'la çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

İngiltere ve Yunanistan Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ı görüştü

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Johnson Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele, AB ile İngiltere arasındaki ticaret anlaşması müzakerelerinin yanı sıra Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konuları da ele alındı.

İngiltere, Türkiye ve Yunanistan ile çalışmaya devam edecek

Doğu Akdeniz'de diyalog ihtiyacını vurgu yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, anlaşmazlıkların diplomatik yollar üzerinden çözülmesi konusundaki kararlılığı memnuniyetle karşıladığını belirterek İngiltere'nin gerginliğin azaltılması için iki tarafla da çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı ambargo çağrısı
Öte yandan Yunanistan, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin Türkiye'ye karşı ambargo çağrısı yapmıştı.

Görüşmede KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimleri de ele alınırken İngiliz Başbakan Kıbrıs'ta çözümün herkesin çıkarına olduğunu ifade etti.

İngiltereYunanistan

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