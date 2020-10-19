USD (Alış - Satış) : 7,88 - 7,89 EURO (Alış - Satış) : 9,25 - 9,27

Yeni bir korona türü daha saptandı!

Norveç'te yeni tip koronavirüsün farklı bir türü tespit edildi. Virüsün bulaşma hızının daha yüksek olduğu kaydeden Dr. Tove Rosstad, mutasyon geçirdiğini de ifade etti.

Dünya / 19 Ekim 2020 Pazartesi 21:08
Yeni bir korona türü daha saptandı!

Norveç'in Trondheim Belediyesi Başhekimi Dr. Tove Rosstad, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün (Covid-19) farklı bir türünü tespit ettiklerini açıkladı.

Rosstad, şunları söyledi:

"Bu virüsün nerden çıktığını bilmiyoruz. Bugüne kadar Norveç'in genelinde bu tür virüs yoktu. Uluslararası veri tabanı incelendi, orada da bu türe rastlanmadı"

Bulaşma hızının daha yüksek olduğu tespit edildikten sonra virüsün mutasyon geçirdiğine kanaat getirdiklerini kaydeden Dr. Tove Rosstad, vaka sayısının giderek artacağını da sözlerine ekledi.

Tüm vakalarda hastalık hafif seyrediyor

Trondheim'de geçen hafta sonu, yedisi 20 yaş üstü gençler olmak üzere 8 yeni vaka kaydedilmişti. Tüm vakalarda hastalığın hafif seyrettiği kaydedildi

Geçen hafta şehirde yaklaşık bin kişinin karantinaya alındığı ortaya çıkmıştı.

16 binin üzerinde vaka tespit edildi

Norveç'te bugüne kadar toplamda 16 bin 400 kişi koronavirüse yakalanmış, 278 kişi hayatını kaybetmişti.

Hafta SonuNorveç

loading...

YAZARLARTAMAMI
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞ KAZASI DURUMUNDA NELER TALEP EDEBİLİRSİNİZ?

Av. Arb. Selçuk ENER
Ümit ÖZDEMİR

MÜSLÜMANLARDA OLMASI GEREKEN TİCARET AHLAKI

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

KÜRESELCİLERİN YENİ PLANI GAZZE DEVLETİ!

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı