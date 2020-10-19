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Coronavirüs aşısı ile ilgili son dakika gelişmesi! Beklenen müjde geldi

Dünya genelinde 40 milyondan fazla kişinin enfekte olduğu 1 milyonun üzerinde kişinin ise hayatını kaybettiği coronavirüs salgını ile mücadele kapsamında aşı ve ilaç çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Edinilen son dakika haber göre; Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği coronavirüs aşısında sona gelindi. İlaç firması Pfizer, paylaştığı video ile bütün dünyayı heyecanlandıran gelişmeyi duyurdu.

Güncel / 19 Ekim 2020 Pazartesi 10:46
Coronavirüs aşısı ile ilgili son dakika gelişmesi! Beklenen müjde geldi

Dünya gelinde 40 milyondan fazla insana bulaşan ve 1.1 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan koronavirüsüne karşı Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği aşıda sona gelindi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı geliştirilen aşıya ilişkin beklenen müjde geldi. ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurduğu BioNTech'in geliştirdiği koronavirüsü aşısında sona gelindi. İlaç firması Pfizer, paylaştığı video ile bütün dünyayı heyecanlandıran gelişmeyi duyurdu.

KİŞİ BAŞI İKİ DOZ

Şirket yetkilileri, 2021 yılında, 1,3 milyar doz üretmeyi hedeflendiğini duyurdu. Aşı üzerinde çalışan uzmanlar, koronavirüs aşısının kişi başı iki doz alacak şekilde üretildiğini ifade etti. Pfizer'ın İngiltere CEO'su Ben Osborn, 'İlk şişenin üretim hattından çıktığını görmek harikaydı' dedi.

PFIZER, BIONTECH İLE ÇALIŞIYOR

ABD'li ilaç şirketi Pfizer, 44 bin kişi üzerinde klinik deney çalışması yürütürken, geçtiğimiz hafta Kasım ayında ABD'nin acil durum onayı için başvurmayı planladığını açıklamıştı.

İngiltere

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