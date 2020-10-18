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KKTC seçimleri Yunan basınında! Hayalleri suya düştü

Türkiye karşıtlığı ile Yunan ve Rumların desteğini arkasına alarak prim yapan Mustafa Akıncı'nın KKTC'deki tarihi seçimi kaybetmesi Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. Mustafa Akıncı karşısında Ersin Tatar'ın zaferini ilan etmesi Yunanistan'da rahatsızlığa neden oldu.

Dünya / 18 Ekim 2020 Pazar 22:20
KKTC seçimleri Yunan basınında! Hayalleri suya düştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimi Yunanistan medyası tarafından da yakından takip edildi.

Ancak adadan gelen sonuçlar, Yunanistan'ı pek de memnun etmedi.

'ERDOĞAN'IN İSTEDİĞİ OLDU'

Türkiye karşıtlığı ile ön plana çıkan Mustafa Akıncı'nın seçimi kaybetmesi ülke medyasında çıkan haberlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sevindirdiği ifade edildi.

Ersin Tatar'ı 'Erdoğan'ın seçilmiş lideri' olarak nitelendiren Yunanistan medyası, Türkiye karşıtı tutumuyla bilinen Musfata Akıncı'nın seçimleri kaybetmesiyle adanın birçok şansı kaybettiğini yazdı.

MUSTAFA AKINCI'YA AÇIK DESTEK VERİYORLARDI

Seçimlerden önce de Ersin Tatar aleyhinde haberlere imza atan Yunan medyası, Mustafa Akıncı'nın seçilmesinin daha iyi olacağını savunuyordu.

Akıncı'ya verilen bu desteğin en önemli sebebi ise Türkiye'nin adadaki etkisinin kırılmak istenmesiydi.

Kuzey Kıbrıs Türk CumhuriyetiYunanistanRecep Tayyip Erdoğan

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