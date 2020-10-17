Türkiye'den çok net Azerbaycan mesajı: Susmayacağız

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda, "Bu manzarayı görüp de susmaya gücü yeten insanoğlu varsa sussun. Biz susmayacağız" ifadelerine yer verildi.