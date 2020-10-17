Ermenistan'ın Gence'ye füze saldırısının şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı

Ermenistan ordusu, gece saatlerinde Azerbaycan'ın en büyük ikinci kentine füze saldırısı düzenledi.



Gence'de füzenin düştüğü yerleşim yeri adeta enkaz alanına döndü. Arama kurtarma çalışmaları ekipler tarafından devam ederken, saldırı sonucu 3'ü çocuk 13 sivil hayatını kaybetti ve 52'den fazla kişi ise yaralandı.



Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev yaptığı açıklamada, saldırının SCAD füzesi ile yapıldığını duyurdu.





Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.