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Azerbaycan ve Ermenistan ateşkes sağladı

Rus haber ajansı TASS, "Ermenistan Dışişleri Bakanlığının bildirdiğine göre, Ermenistan ve Azerbaycan Dağlık Karabağ bölgesinde 18 Ekim saat 00:00'dan itibaren insani ateşkes konusunda anlaştılar.” açıklamasını yaptı. Rus ajansının haberi Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından doğrulandı.

Dünya / 17 Ekim 2020 Cumartesi 22:36
Azerbaycan ve Ermenistan ateşkes sağladı

Rus haber ajansı TASS Ermenistan ve Azerbaycan arasında ateşkes sağlandığını açıkladı. Haberde, "Ermenistan Dışişleri Bakanlığının bildirdiğine göre, Ermenistan ve Azerbaycan Dağlık Karabağ bölgesinde 18 Ekim saat 00:00'dan itibaren insani ateşkes konusunda anlaştılar.” denildi.
 
Azerbaycan ve Ermenistan ateşkes sağladı
Azerbaycan ve Ermenistan 18 Ekim'de yerel saatle 00.00'dan itibaren insani amaçlı geçici ateşkeste anlaştı.
 
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada geçici ateşkes kararının, AGİT Minsk Grubu eş başkanı ülkelerinin devlet başkanlarının 1 Ekim tarihli bildirisi ile AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının 5 Ekim tarihli bildirilerine dayanarak ve 10 Ekim tarihli Moskova bildirisine uygun olarak kabul edildiği bildirildi.
 
Ermenistan Moskova'daki ateşkese uymadı
Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'dan itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "ateşkes" kararı almıştı.Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.
 
15 Ekim'de de Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere yönelik düzenlenen saldırıda, 4 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.

ErmenistanAzerbaycan

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