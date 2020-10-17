Azerbaycan ve Ermenistan ateşkes sağladı

Rus haber ajansı TASS, "Ermenistan Dışişleri Bakanlığının bildirdiğine göre, Ermenistan ve Azerbaycan Dağlık Karabağ bölgesinde 18 Ekim saat 00:00'dan itibaren insani ateşkes konusunda anlaştılar.” açıklamasını yaptı. Rus ajansının haberi Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından doğrulandı.