Google o şirkete rakip oluyor!

Google Asistan'a çok güzel bir özellik geldi. Google'ın yapay zeka asistanı sayesinde "mırıldanarak" şarkı bulmak artık çok kolay olacak. Google Asistan'da bulunan Hum to Search özelliği sayesinde mırıldanarak, ıslık çalarak vea dinlettiğiniz müziğin hangisi olduğunu hemen bulabileceksiniz.



Google Asistan'ı açtıktan sonra şarkı sözlerini mırıldanın ya da müziği ıslık çalın. Google'ın yapak zeka asistanı sayesinde dinletilen müzik kolaylıkla bulunabilecek. Bulunan şarkı ve sanatçı hemen ekranda gösterilecek.



ŞU AN GOOGLE PIXEL CİHAZLARDA KULLANILIYOR



Google, Pixel cihazları için Google Asistan'la entegre çalışan şarkı bulma özelliği getirdi. Search On etkinliğinde Pixel cihazlar için yeni bir özellik tanıtan Google, yapay zeka ile bilgi toplayarak neler yapılabileceğini bir kez daha kanıtladı. Eski ya da yeni bir şarkıyı unuttuysanız ve "sözleri dilimin ucunda" diyerek hatırlamaya çalışıyorsanız tam o sırada bu özellik devreye giriyor. Şarkının ufak bir noktasını hatırlamanız bile mırıldanarak bulmanıza yardımcı olabilecek.



ÖZELLİK NASIL ÇALIŞIYOR?



Gelişmiş bir yapay zeka ve sinirsel hesaplamalar kullanılarak geliştirilen bu teknoloji, Google'ın uzun süredir yatırım yaptığı yapay zeka teknolojisinin meyvelerinden biri olarak kabul ediliyor. Müzik bulma özelliği, buluta yüklenmiş bir Google AI kümesini kullanıyor. Ses kaydınızı analiz ediyor ve dijital dalga biçimine dönüştürüyor. Ardından yapay zeka ile beslenen veri yığınına girerek buna uygun bir dijital dalga biçimi arıyor. Bu melodiyi bulduğunda ise uygun bir YouTube videosunun bağlantısını kullanıcıya ulaştırıyor. Şu anda Pixel cihazlarda kullanılabilir olan bu özellik, Google Asistan'la entegre olarak da çalışabiliyor. Bunun için Google Asistan'ı açıp "What song is this?" diye sormanız gerekiyor. Bunu söyledikten sonra şarkıyı mırıldanmaya veya ıslık çalmaya başlıyorsunuz ve Google Asistan karşınıza hatırlayamadığınız şarkıyı çıkarıyor. Google, bu süreçte yaptığınız mırıldanmayı analiz etmek için anonim olarak Google sunucusuna yüklüyor. Bu da uygulamanın sürekli daha iyi olmasının önünü açıyor.