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Ülke şokta! Cumhurbaşkanı istifa etti

Reuters: Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov istifa etti. Dün itibarıyla Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Sekreteri Tolganay Stamaliyeva, "Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un parlamento seçimlerinin yapılması ve cumhurbaşkanlığı seçim ilanından sonra görevinden istifa edeceğini söylediğini" bildirmişti.

Güncel / 15 Ekim 2020 Perşembe 11:21
Ülke şokta! Cumhurbaşkanı istifa etti

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Sekreteri Tolganay Stamaliyeva, 'Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un parlamento seçimlerinin yapılması ve cumhurbaşkanlığı seçim ilanından sonra görevinden istifa edeceğini söylediğini' bildirdi.

Stamaliyeva, Ceenbekov ile Başbakan Sadır Caparov'un görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Caparov'un Ceenbekov'a istifa etmesi yönündeki talebini ilettiğini vurgulayan Tolganay Stamaliyeva, Ceenbekov'un 'bundan sonraki olayların devletin aleyhine öngörülemeyen bir senaryoya yol açabileceği için görevini şimdi bırakmayı doğru bulmadığını' söylediğini belirtti.

Stamaliyeva, 'Ceenbekov'un parlamento seçimlerinin yapılması ve cumhurbaşkanlığı seçim ilanından sonra görevinden istifa edeceğini dile getirdiğini' vurguladı.

Bu arada, Başbakanlık binası önünde cumhurbaşkanının istifasını talep eden taraftarlarına seslenen Caparov, yarın da Sooronbay Ceenbekov'un istifasını talep edeceklerini söyledi.

Kırgızistan

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