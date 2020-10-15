Aleyna Çakır soruşturmasında flaş detay! O gece arabadaki...

Aleyna Çakır, daha önce defalarca eski sevgilisi Ümitcan Uygun tarafından şiddet görmüş bir keresinde ise yediği dayak sonrası bayılmıştı. Ümitcan Uygun, o görüntüleri Instagram'dan canlı olarak yayınlamıştı. Sabah Gazetesi'nden Dilhan Dumanoğlu'nun haberine göre olay gecesi evin yakınındaki araca binen kişinin baş şüpheli Ümitcan Uygun olduğu netleşti. Son dakika bilgisi sonrası cinayetle ilgili bütün okların Ümitcan'ı gösterdiği ifade edildi. Aleyna Çakır'ın annesi kızıyla ölmeden bir gün önce konuştuğunu söyledi.



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Ankara'daki evinde cansız bedeni bulunan Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Yeniden ifadesi alınan anne-baba Hatun-Mehmet Esen, baş şüpheli Ümitcan Uygun ve çevresini suçladı. İşte yeni tespitler:



Gerçek adı Sema Esen'di ama Aleyna Çakır olarak biliniyordu. Olay gecesi evin yakınındaki araca binen kişi, baş şüpheli eski sevgili Ümitcan Uygun'du.



Cumhuriyet Başsavcılığı'na göre; Aleyna'nın evinin önündeki kamera kayıtları çelişkili. Çelişkinin nedeni ise teknik nedenler ve gece saatleri olması...



Olay yeri inceleme raporuna göre; evde iki alkol şişesi bulundu. Biri kırıktı. Diğerinin ise yarısı alkol doluydu. Aleyna'nın bacaklarında morluklar vardı.



ÇELİŞKİLİ RAPOR



Aleyna'nın ölümü sonrasında polisin tuttuğu ilk tutanakta apartmanın önünde iki kişi, ikinci tutanakta ise tek kişi olduğu belirtilmişti. Ailesi, çelişkinin giderilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe verdi.



Başsavcılığın yaptığı inceleme sonrası hazırladığı rapora SABAH ulaştı. Buna göre; iki rapor arasındaki çelişkinin teknik imkânlar, kamera açısı ve gece olması nedeniyle ortaya çıkmış olabileceği belirtildi. Savcılık kameranın uzakta olması, araçtan inen kişi ya da kişilerin karanlıkta kalmaları sebebiyle polis merkezinde görüntüyü izleyerek tutanak tutan görevlilerin yanılmış olabileceğini belirtti. Cinayet Büro Amirliği'nin teknik imkânları kullanarak yaptığı inceleme ve HTS kayıtlarına göre, Uygun'un araçtan inerek, park halindeki kendi aracına binip uzaklaştığı yönündeki tespitin dosya içindeki ifadeler ve baz kayıtlarıyla uyumlu olduğu açıklandı.



KIRŞEHİR'DE FOTOĞRAF!



UYGUN'UN Aleyna'nın ailesinin yaşadığı Kırşehir'e gitmesi ve çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşması üzerine ailesinin ifadesine yeniden başvuruldu. Baba Mehmet Esen, 'Kızımın ölüm sebebinin Ümit Uygun ve çevresi olduğunu düşünüyorum' dedi.



'KENDİSİNİ ZORLA PAVYONA GETİRDİĞİNİ VE FUHUŞ YAPTIRDIĞINI SÖYLEDİ'



Anne Hatun Esen ise kızıyla ölmeden bir gün önce görüntülü konuştuklarını belirterek 'Ümitcan'la 16 yaşında tanıştıklarını, kendisini pavyona götürdüğünü ve zorla fuhuş yaptırdığını söyledi. Korktuğu için şikayetçi olmadı. Kızım kesinlikle intihar edecek birisi değildi' şeklinde konuştu.