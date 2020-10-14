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Korkulan oluyor! Sokağa çıkma yasağı...!!!

Fransa'da Kovid-19 önlemleri kapsamında 17 Ekim Cumartesi itibarıyla Paris ve birçok şehirde 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Dünya / 14 Ekim 2020 Çarşamba 21:21
Korkulan oluyor! Sokağa çıkma yasağı...!!!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında aldıkları kararı kamuoyuna duyurdu. Salgınla ilgili durumun endişe verici olduğunu ancak panik yapılmaması gerektiğini ifade eden Macron, salgında ikinci dalganın yaşandığını bildirdi.

"SALGININ YAYILMASINI ÖNLEMELİYİZ"

Macron, virüsün artık her yaş kategorisinde yayıldığını ve herkes için tehlikeli olduğunu belirtti. Ülkede her gün 200 yeni hastanın yoğun bakımda tedaviye alındığını, yoğun bakım ünitelerinde yoğunluk oluştuğunu ifade eden Macron, salgının yayılmasının önlenmesi gerektiğini aktardı.

17 EKİM'DEN İTİBAREN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Macron, Paris ve çevresinde, Grenoble, Lille, Lyon, Aix-en-Provence, Marsilya, Rouen, Toulouse ve Montpellier kentlerinde 17 Ekim itibarıyla 4 hafta süreliğine 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

YASAĞA UYMAYANLARA 135 AVRO PARA CEZASI

Emmanuel Macron, bu yasağa uymayanlara 135 avro para cezası kesileceğini, bu kuralı birkaç kez ihlal edenlere ise 1500 avro para cezası verileceğini belirtti. Uygulama kapsamında sağlık kuruluşlarına gitmek için dışarı çıkılmasına izin verileceğini ifade eden Macron, şehirler arası dolaşımın serbest olduğu bilgisini paylaştı.

"GELECEK YILIN YAZINA KADAR BU VİRÜSLE YAŞAYACAĞIZ"

Bu uygulama nedeniyle olumsuz etkilenecek bazı sektörlere yardımlarda bulunacaklarını aktaran Macron, Fransızların Kovid-19 tedbirlerine sıkı şekilde uymasının ve 6'dan fazla kişinin bir araya gelmemesinin önemine işaret etti. Macron, gelecek yılın yazına kadar bu virüsle birlikte yaşanacağını söyledi.

SAĞLIK ALANINDA OHAL

Diğer yandan, hükümetin yayımladığı kararnameyle 17 Ekim'de sağlık alanında yeniden olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesine karar verildi. OHAL, hükümete ülke genelinde veya belirli bölgelerde bazı özgürlükleri kısıtlama, gerek görülen her türlü mal varlıklarına ve hizmetlere el koyma yetkisi veriyor. OHAL kapsamında aynı zamanda salgından etkilenen şirketlere mali yardım yapılıyor.

Fransa'da martta da 2 ay süreliğine sağlık alanında OHAL ilan edilmişti. Ülkede, 10 Ekim'de kayıtlara geçen 26 bin 896 vakayla salgının başlangıcından bu yana ülkede ve Avrupa'da en yüksek günlük vaka sayısı tespit edilmişti.

FRANSA'DA SON 24 SAATTE 22 BİN YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Fransa'da son 24 saatte 22 bin 591 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 779 bin 63'e ulaştı.
Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 22 bin 591 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi.

Toplam vaka sayısı 779 bin 63'e ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 103 bin 413 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 33 bin 37 olduğu aktarıldı.

Fransa

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