En Romantik Tatiller İçin Ağva’da Kalınacak Yerler

Yaz tatillerinde havuz olanağına sahip, kış aylarında şömine başında içeceğinizi yudumlayabileceğiniz seçkin olanaklar sunan oteller arasında sadece yetişkinlere hizmet verenler kadar, çocuk dostu tesisler de beğeni kazanmaktadır. Yılın dört mevsimi birbirinden güzel doğa manzaralarına tanıklık edeceğiniz Ağva'da kalınacak yerler arasından seçiminizi yaparak siz de şehirden uzaklaşmadan, dinlendirici ve romantik bir konaklama deneyimi yaşayabilirsiniz.









Balayı Çiftlerinin Ağva'daki İlk Tercihi Wineport Lodge Ağva



Ağva'da Göksu Nehri kıyısında romantik bir tatil için tercih edebileceğiniz Wineport Lodge Ağva, jakuzi ve şömine seçeneklerine sahip 12 odasında konuklarını ağırlamaktadır. Yarım pansiyon konseptinde hizmet veren tesis, hava şartlarının uygun olması durumunda konuklarına nehir kenarında huzur veren bir manzara eşliğinde romantik sofralarda hizmet vermektedir. 1 adet açık yüzme havuzu ve güneşlenme terası ile yaz aylarında serinleyebileceğiniz Wineport Lodge Ağva, denize 2 km mesafede yer alırken, dileyen konuklar servis hizmetinden yararlanarak Karadeniz'in serin sularında keyif dolu bir gün geçirmektedir. Akşam saatlerinde ise Şarap Evi gitar ile canlı müzik performansı en romantik anlarınıza ev sahipliği yapmaktadır. Balayı çiftlerinin memnuniyetine özen gösteren otelde, oda hizmetlerine ek olarak çiftleri keyifli bir tekne turu beklemektedir. Şehirde en romantik balayı planı için Wineport Lodge Ağva'yı inceleyebilirsiniz.









Ağva'nın En Popüler Yetişkin Oteli: Ağva Nirvana Dream Garden Otel



Her noktası romantik bir tatil geçireceğiniz şekilde tasarlanan Ağva Nirvana Dream Garden Otel, çiftlerin bölgedeki ilk tercihleri arasında yer almaktadır. Tesis sadece 18 yaş ve üzeri konuklara hizmet vermektedir. 9 farklı tasarımlı oda, jakuzi ve şömine ile dört mevsim, rüya gibi bir konaklama deneyimi sunarken, oda kahvaltı konsepti konuklar konforlu bir akşamın ardından güne lezzetli bir kahvaltı ile başlamaktadır. Doğa ile iç içe bir atmosferde yaz aylarında serinlemeniz için 1 adet açık yüzme havuzu hizmet vermektedir. Mum ışığında yenen akşam yemekleri, romantik tekne turları sizin de tatil hayallerinizi süslüyorsa, tercihinizi Ağva Nirvana Dream Garden Otel'den yana yapabilirsiniz.









Denize Sıfır Ağva Tatillerinin Vazgeçilmez Durağı Mad Sea Beach Hotel



Romantik ve doğa ile iç içe Ağva tatillerinin yanı sıra keyifli bir yaz tatili geçirmek isteyenler için öne çıkan Mad Sea Beach Hotel, denize sıfır konumu ile avantaj sağlamaktadır. Tesisin özel kum plajı, deniz tutkunları için Karadeniz'in masmavi sularında yüzme olanağı sunmaktadır. Oda kahvaltı konseptinde hizmet veren otelin farklı özelliklere sahip odaları yüksek konfor sağlamaktadır. Sabah kahvaltılarının ardından gün boyu seçkin lezzetler tadabilmeniz için tesisin deniz manzaralı a la carte restoranı hizmet vermektedir. Geniş bahçesinde doğa ile iç içe zaman geçirebileceğiniz tesisi en keyifli yaz tatilleriniz için tercih edebilirsiniz.



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