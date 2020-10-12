Ünlü isimlerden tepki yağdı: Bu zalimlik cezalandırılsın

Hatay'da cuma sabahı başlayan rüzgarın etkisiyle 3 ilçeye sıçrayan orman yangınını terör örgütü PKK yanlısı hesaplar üstlendi. PKK'nın üstlendiği hainliğe ünlü isimler sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.
FETTAH CAN: Bu yangını başlatan hainlerin bulunup o ormanda yakılması lazım. Cezaevinde beslemeye gerek yok.
* Gamze Özçelik: Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun.
* Mustafa Ceceli: Teröristler! Her zaman kalleştiniz. Hep tuzak kurdunuz, masumları öldürdünüz. Şimdi de ormanları ve içindeki canlıları katlediyorsunuz.. Cehennem ateşinde yanacaksınız...
* Zafer Algöz: Kim orman yakıyorsa elleri yansın. Yakılan yerleri orman olarak tekrar yeşertmezsek bu alçaklıklar durmaz.
* İpek Tuzcuoğlu: Paylaşımları gördükçe insanın içi acıyor. Buna sebep olan caniler binlerce kişiye çektirdikleri bu çaresizliğin, acının beterini yaşasınlar. İnsanı, doğayı, canlıyı katleden bu zalimlik cezasız kalmamalı...
* Rasim Öztekin: İçimiz yanıyor...
* Hayko Cepkin: Ancak insanın insana yapabileceği bir kötülük bu...
* Aşkın Nur Yengi: Hatay yanıyor, ciğerimiz yanıyor.
* Ezgi Mola: Lanet olsun! Bir bitmediniz kötüler! Yansın o yangında parmağı olanlar!