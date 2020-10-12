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HDP'den Millet İttifakı'na tehdit: Bunu unutmayız

HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, Millet İttifakı'nın ortakları CHP ve İYİ Parti'ye mesaj verdi. Terör soruşturmaları kapsamında görevden alınan HDP'li isimlere daha çok sahip çıkılması gerektiğini belirten Sancar, 'İkircikli davranırlarsa HDP seçmeni bunu unutmaz' dedi.

Siyaset / 12 Ekim 2020 Pazartesi 11:32
HDP'den Millet İttifakı'na tehdit: Bunu unutmayız

Terör soruşturmaları kapsamında başlatılan operasyonlar sonucu çok sayıda HDP'li isim gözaltına alındı. Yargılamalar sürerken bazı isimlerin yerel yönetimlerdeki makamlarına kayyum atandı. Söz konusu süreç işlerken HDP'den peş peşe açıklamalar geldi.

DAHA FAZLA DESTEK BEKLİYOR
Yargıya karşı 'direniş' mesajı veren HDP'ye CHP'den milletvekili ve parti yönetimi düzeyinde destek mesajları verildi. Ancak HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, ilerleyen süreçte daha çok destek beklediklerini belirterek uyarı niteliğinde ifadeler kullandı.

Halk TV'de konuşan Sancar, şunları söyledi: HDP bu kadar baskı altındayken diğer muhalefet partileri ikircikli davranırsa HDP seçmeni bunu unutmaz, bu saldırılar böyle devam ederse ve muhalefet suskun kalırsa daha büyük kırılmalar yaşanır. Türkiye'nin demokratik dönüşümü HDP'siz olmaz.

NE OLMUŞTU?
Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Terörle mücadele kapsamında düzenlenen operasyona ilk tepki CHP'li vekillerden gelmişti. Son olarak CHP'li İlhan Cihaner, gözaltına alınan isimler için çağrıda bulunarak, Millet İttifak'ından İyi Parti ve Saadet Partisi'nin liderlerine HDP'ye destek ziyareti yapmasını söyledi.

Figen YüksekdağSelahattin DemirtaşMilletvekiliSaadet Partisiİlhan Cihaner

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