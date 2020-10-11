Başakşehir Youtube Akademi ilk mezunlarını verdi!

“Başakşehir YouTuber'ını arıyor” reklamlarıyla büyük ilgi uyandıran Başakşehir Youtube Akademi'de, iki hafta süren mülakatlar geçtiğimiz aylarda tamamlanmış ve eğitimlere başlanmıştı. Türkiye'nin ilk ve tek YouTube akademisinde eğitim alan ilk YouTuber mezunlarını verdi. Eğitmenler arasında BeyazGazete Genel Yayın Yönetmeni Türker Akıncı ve Diriliş Postası Genel Yayın Yönetmeni Erem Şentürk vardı.



Mezunlar sertifikalarını Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun elinden aldı. Basından sorumlu Necip Fazıl Ergut'ta orada öğrencilerle buluşarak keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.











