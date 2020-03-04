Savcılık Engin Özkoç hakkında soruşturma başlattı

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında kavga yaşandı.



Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Oturumda CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç konuşma yaptı.



AK Parti milletvekilleri, konuşma sırasında Meclis'te düzenlediği basın toplantısındaki sözleri üzerinden Özkoç'a tepki gösterdi.



Yaşanan gerginlik üzerine Meclis Başkanvekili oturuma ara 10 dakika verdi. Araya rağmen gerilim azalmadı.



AK Parti ve CHP'li milletvekilleri arasında yumruklaşmaya varan şiddetli bir kavga yaşandı. 30 dakikayı aşan aranın ardından oturum yeniden başladı.



SAVCILIKTAN ÖZKOÇ HAKKINDA SORUŞTURMA



CHP'li Özkoç, bugün Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sert ifadeler kullanmıştı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan resen soruşturma başlattı.