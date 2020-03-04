USD (Alış - Satış) : 6,09 - 6,10 EURO (Alış - Satış) : 6,79 - 6,80

Savcılık Engin Özkoç hakkında soruşturma başlattı

Meclis Genel Kurulu'nda AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında yumruklaşmaya varan bir kavga yaşandı. Kavganın nedeni CHP'li Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri. Savcılık da Özkoç hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma başlattı.

Güncel / 04 Mart 2020 Çarşamba 17:29
Savcılık Engin Özkoç hakkında soruşturma başlattı

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında kavga yaşandı.

Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Oturumda CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç konuşma yaptı.

AK Parti milletvekilleri, konuşma sırasında Meclis'te düzenlediği basın toplantısındaki sözleri üzerinden Özkoç'a tepki gösterdi.

Yaşanan gerginlik üzerine Meclis Başkanvekili oturuma ara 10 dakika verdi. Araya rağmen gerilim azalmadı.

AK Parti ve CHP'li milletvekilleri arasında yumruklaşmaya varan şiddetli bir kavga yaşandı. 30 dakikayı aşan aranın ardından oturum yeniden başladı.

SAVCILIKTAN ÖZKOÇ HAKKINDA SORUŞTURMA

CHP'li Özkoç, bugün Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sert ifadeler kullanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan resen soruşturma başlattı.

Süreyya Sadi BilgiçAk PartiCumhurbaşkanıEngin ÖzkoçCumhuriyet Başsavcılığı

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı