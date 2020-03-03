İdlib'den acı haber!

Suriye'nin İdlib bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına düzenlenen saldırıda 1 askerimizin şehit olduğu, 9 askerimizin yaralandığı açıklandı.



ACI HABER MECLİS'TEKİ KAPALI OTURUM SIRASINDA GELDİ



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'TBMM'deki kapalı oturumun ardından 1 şehidimiz olduğunu öğrendik. Birazdan açıklama yapacağız' dedi.



9 ASKERİMİZ YARALANDI



Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 'Bahar Kalkanı bölgesinde bulunan unsurlarımıza Rejimin açtığı ateş sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 9 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede 82 Rejim hedefi derhal ateş altına alınmış, vurulmaya devam edilmektedir. Hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz.



ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI



Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız! Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; ateş altına alınan Rejim hedeflerinden 9 tank, 2 obüs, 6 ÇNRA ve 2 askeri aracın imha edildiği, 299 Rejim askerinin de etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir' ifadeleri kullanıldı.

