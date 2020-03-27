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Dilek Tahtalı'nın babası konuştu!

Koronavirüs teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Dilek Tahtalı'nın babası İsmail Tahtalı, kızının hastalık süreci ve ölümü hakkında ilk kez konuştu.

Güncel / 27 Mart 2020 Cuma 10:43
Dilek Tahtalı'nın babası konuştu!

İstanbul'da özel bir hastanede çalışan Dilek Tahtalı, corona virüs teşhisiyle tedavi gördüğü Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırıma Hastanesi'nde, 24 Mart günü hayatını kaybetti.

CHP 24. Dönem Amasya Milletvekili Ramis Topal'ın yeğeni olan Tahtalı, dün memleketi Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi Bedel köyünde toprağa verildi.

Tek evladını kaybeden acılı baba İsmail Tahtalı, DHA'ya konuştu. Dilek'in öksürük, geniz akıntısı ve yüksek ateş şikayetiyle doktora başvurduğunu anlatan baba Tahtalı, 'Kızımın corona virüs testi pozitif çıktı. Tedavi görüyordu, doktorlar kalp yetmezliği nedeniyle öldüğünü söyledi. Vefatından bir gün önce kalbi durmuş, doktorlar çalıştırmış. Ama ertesi gün kurtaramamışlar. Zaten bünyesi zayıftı kızımın. Bazı rahatsızlıkları vardı. Eşimle bana da test yapıldı, negatif çıktı. 14 gün karantinada kaldık. Kızımın cenazesini memleketimize getirip defnettik. Tek evladımı kaybettim. Büyük acı yaşıyorum' dedi.

'Koronavirüs testi pozitif çıktı'

Dilek Tahtalı'nın dayısı Dursun Topal da 'Yeğenim tetkikler yapıldıktan sonra tedaviye alındı. İlk başlarda durumu iyiydi, yoğun bakımda tedavi görüyordu. En son bize verilen bilgide kalbinin durduğu ve çalıştırıldığı söylendi. Ertesi gün ise öldüğü haberi verildi. Kalbi dayanamadı' diye konuştu.


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