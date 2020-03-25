Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün 'Okullar ne zaman açılacak?', 'Okul tatili uzayacak mı?' sorularını yanıtlamak için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eşliğinde toplanacak. Dünyayı kasıp kavuran korona virüs ile mücadele kapsamında tüm yurtta uzaktan eğitime geçilmişti. Bu sürecin nasıl ilerleyeceğini kararlaştırmak için toplanan Bilim Kurulu, bugün veli ve öğrencilerin aklındaki tüm soruları yanıtlayacak.



BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların ne zaman açılacağıyla ilgili olarak 'Hastalıkla ilgili ne zaman pik yapacağı vs. bizim konuşmamız doğru değil, bu bir bilim alanı. Bilim Kurulu ile istişare halindeyiz, bir toplantımız olacak. Toplantı sonucunda bir değerlendirme yapılır. Önemli olan veriye dayalı yapılması. Somut verilere göre bir karar vereceğiz' ifadelerini kullandı.



SINAVLARIN ERTELENMESİ



Ertelenen sınavlarla ilgili de konuşan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 'Benim alanım rehberlik. Bir çocuğun sınava hazırlanırken takvime göre kendini nasıl hazırlıyor, stresi nasıl, bunların hepsini biliyorum. O yüzden prensip olarak bizim hedefimiz sınavı ertelememek tabi koşullar uygun olursa... Zaruri bir durum olursa ertelenebilir. Biz bu tedbirleri aldık' diye konuştu.



TWITTER'DA VİDEO PAYLAŞILMIŞTI...



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından koronavirüsle mücadeleye ilişkin bir video paylaştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yapılan görüşmede ise gündemdeki konu, okullara uygulanan tatil süresinin uzatılıp uzatılmayacağı oldu.



OKUL TATİLİ UZATILACAK MI?



Bakan Selçuk, 'Bu hafta bizim, gelecek haftalarda tatil olup olmayacağı konusunda müsaadeniz olursa Bilim Kurulu ile görüşüp bu tatili uzatmak isteriz. Sizin talimatınız ne olur?' diye sordu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bilim Kurulu'nun bu noktadaki tavsiyesini çok önemsiyorum. Yani uzatılabilir de uzatılmayabilir de. Ama eğer Bilim Kurulu uzatılmasında fayda var diyorsa ona uyalım. Ama 'bir hafta yeter' diyorsa ona uyalım. Çünkü işin ehli onlar. Dolayısıyla onların tavsiyeleri istikametinde gitmekte fayda var. Çözeriz onu da.' dedi.