HDP'li Ertuğrul Kürkçü vefa grubundan rahatsız oldu!

HDP'li Ertuğrul Kürkçü, halkın değer yargıları ve manevi değerlerini küçümsemeye devam ediyor. Koronavirüs sebebiyle camilerin kapatılmasının ardından Diyanet İşleri Bakanlığı tedbirler kapsamında Vefa Gruplarını kurmuştu. 81 il müftülüğüne gönderilen genelge ile din görevlilerinin, evlerinden çıkamayan yaşlı ve kronik hastaların düzenli aranması, hal ve hatırlarının sorulması, ihtiyaçlarının öğrenilmesi ve giderilmesi amacıyla, illerde vali veya kaymakamlar başkanlığında oluşturulan “Vefa Koordinasyon Grubu” faaliyetlerine gönüllü desteği sayesinde başlayacağı duyurulmuştu. Aynı zamanda bu gruplar sayesinde din görevlilerinin camide cemaat oluşturamayan vatandaşları, ailecek evde toplu namaz kılmaya, hatim, dua, zikir gibi ibadetlere teşvik edecekleri ifade edilmişti. HDP'li Kürkçü, birçok vatandaşın sevinçle karşıladığı bu haberi Twitter hesabından retweet ederek böyle dalga geçti; 'Cihatta gevşeme olmasın, aman ha! Milleti başı boş bırakmaya gelmez...'





