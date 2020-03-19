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TRT'deki diziye koronavirüs engeli

TRT 1'in reyting rekorları kıran Payitaht Aldülhamid dizisinin çekimlerine koronavirüs önlemleri kapsamında ara verildi.

Medya / 19 Mart 2020 Perşembe 20:07
TRT'deki diziye koronavirüs engeli

Başrollerini Bülent İnal, Özlem Conker, Hakan Boyav, Selen Öztürk, Saygın Soysal, Ezgi Eyüboğlu, Can Sipahi, Bahadır Yenişehirlioğlu, Gözde Kaya ve Duygu Gürcan'ın oynadığı Payitaht Abdülhamid dizisinin çekimlerine ara verildi.

Dizinin çekimleri durduruldu

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, 8 bin 800'den fazla kişinin ölümüne sebep oldu. Aktif olarak 218 bin insana sirayet eden virüs, Türkiye'ye de sıçradı. Ölümcül virüsün 2 vatandaşımızın hayatını kaybetmesiyle etkisi göstermesiyle ülkemizde önlemler had safhaya çıkarıldı. Önlemler kapsamında birçok dizinin çekimlerine de ara verildi. Savaşçı, Bir Annenin Günahı ve Hekimoğlu'nun ardından Payitaht Abdülhamid dizisinin çekimleri de durduruldu.

'Sağlıklı bir şekilde buluşmak dileğiyle'

Payitaht Abdülhamid dizisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 'Koronavirüs salgınından korunabilmek için gerekli önlemleri mutlaka almalıyız. Bizler de geçici olarak Payitaht Abdülhamid dizimizin çekimlerine ara veriyoruz. Gerekli önlemleri alarak sağlıklı bir şekilde en kısa zamanda buluşmak dileğiyle' denildi.

Sosyal MedyaEzgi EyüboğluBülent İnalÖzlem ConkerSaygın Soysal

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