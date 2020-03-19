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MEB, uzaktan eğitim ders programını yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni tip corona virüs (Covid-19) dolayısıyla eğitime verilen arada yapılacak uzaktan eğitimle ilgili haftalık ders programını paylaştı.

Eğitim / 19 Mart 2020 Perşembe 16:24
MEB, uzaktan eğitim ders programını yayımladı

MEB, Covid-19 tedbirleri kapsamında eğitime verilen arada ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilecek uzaktan eğitim ile ilgili ders programını açıkladı.

Derslerin 20 dakika süreceğini açıklayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilk dersi de kendisi verecek. ‘EBA TV' kanalı adı altında yapılacak uzaktan eğitim programı kapsamında dersler sabah 09.00'da başlayacak. Dersleri kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyenler için ‘EBA TV' de belirli saatlerde tekrarlar yapılacak.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uzaktan eğitim derslerine ilişkin bir video da yayınladı.

Görüntüler içinde örnek derslerden görüntüler de yer alıyor.






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