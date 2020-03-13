AK Parti'den korona önlemi!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, AK Parti'nin bu hafta sonu gerçekleştireceği kongrelere ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yaptı.



AK Parti Genel merkezinden yapılan yazılı açıklamada, “Sağlık Bakanlığımızın yürüttüğü koron avirüs ile ilgili tedbirler kapsamında, alınan bilim kurulu kararları ve son gelişmeler dikkate alınarak bu hafta sonu yapılması planlanan kongrelerimiz, Genel Başkanımızın takdir edeceği ikinci bir tarihe kadar ertelenmiştir” denildi.





Kaynak : İHA

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