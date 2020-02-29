USD (Alış - Satış) : 6,23 - 6,24 EURO (Alış - Satış) : 6,86 - 6,87

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit cenazesinde net mesaj: Mücadelemize devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de şehit düşen Uzman Onbaşı Emre Baysal için İstanbul'da tören düzenlenen cenaze törenine katıldı. Erdoğan törende, "Şehitler Tepesi boş kalmayacaktır. Bu topraklar sıradan topraklar değil. Şühedanın fışkırdığı topraklardır, bu topraklar." dedi.

Güncel / 29 Şubat 2020 Cumartesi 16:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit cenazesinde net mesaj: Mücadelemize devam edeceğiz

Şehit Baysal için Pendik'te bulunan 15 Temmuz Şehitler Camii'nde tören düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Cenaze namazının ardından bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Değerli kardeşlerim, öncelikle şu anda musallada bulunan şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Biliyoruz ki şehitlerimiz Peygamber Efendimize komşu. Rabbimizin müjdesi çok net ortada: Allah yolunda öldürülenlere, öldüler demeyiniz. Onlar diridir, siz bilemezsiniz.

'Şehitler tepesi boş kalmayacaktır'

Bu mücadeleyi verirken şehit olan Emre Kardeşimize siz de görevinizi en gür sesle yaptınız. Biz şimdi onu o ulu makama uğurluyoruz. Şu an Suriye'de ve Libya'da geçmişte nasıl bu mücadeleyi verdiysek buralarda mücadelemizi vermeye devam edeceğiz. Şehitler Tepesi boş kalmayacaktır. Bu topraklar sıradan topraklar değil. Şühedanın fışkırdığı topraklardır, bu topraklar.








ŞehitCamiiCumhurbaşkanıAllahRecep Tayyip Erdoğan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı