Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Türkiye genelinde etkili olan sıcaklık, bu hafta yurdun büyük bölümünde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Ancak Meteoroloji'den yapılan son hava tahminlerine göre 2 bölgede yağmur bekleniyor. 9 ilde etkili olacak gök gürültülü sağanak nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 Ağustos 2025 tarihli hava durumu raporunu yayınladı. Türkiye yaz mevsiminin son ayında kavurucu sıcakları hissetmeye devam edecek. Ancak bazı bölgeler sağanak yağışla serinleyecek.
9 İL İÇİN SAĞANAK UYARISI
Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Denizli, Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde Isparta ile Toroslar mevkiinde Antalya ve Adana dolayları, Doğu Karadeniz kıyılarında Trabzon ve Artvin ile Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu bölgelerde yağışlar bir hafta boyunca aralıklarla ve kısa süreli geçişlerle devam edecek.
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE
Hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece, doğu kesimlerde 4-6 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar ise yurdun kuzey ve iç kesimlerinde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
3 BÜYÜKŞEHİRDE YAĞMUR YOK
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre; Ankara, İstanbul ve İzmir'de 3 gün boyunca yağmur beklenmiyor. En yüksek sıcaklık Ankara'da 34 derecek, İstanbul'da 32 derece, İzmir'de ise 36 dereceyi görecek.
BAZI İLLERDE HAVA DURUMU
ANKARA 33°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
İSTANBUL 31°C Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 35°C Az bulutlu ve açık
ADANA 35°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 31°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 33°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 32°C Parçalı bulutlu, zamanla kuzey ve batı kesimleri çok bulutlu
AFYONKARAHİSAR 31°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 37°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN 29°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 27°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM 35°C Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR 42°C Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 38°C Az bulutlu ve açık