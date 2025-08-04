Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 Ağustos 2025 tarihli hava durumu raporunu yayınladı. Türkiye yaz mevsiminin son ayında kavurucu sıcakları hissetmeye devam edecek. Ancak bazı bölgeler sağanak yağışla serinleyecek.Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Denizli, Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde Isparta ile Toroslar mevkiinde Antalya ve Adana dolayları, Doğu Karadeniz kıyılarında Trabzon ve Artvin ile Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu bölgelerde yağışlar bir hafta boyunca aralıklarla ve kısa süreli geçişlerle devam edecek.Hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece, doğu kesimlerde 4-6 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar ise yurdun kuzey ve iç kesimlerinde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.Meteoroloji'den alınan bilgilere göre; Ankara, İstanbul ve İzmir'de 3 gün boyunca yağmur beklenmiyor. En yüksek sıcaklık Ankara'da 34 derecek, İstanbul'da 32 derece, İzmir'de ise 36 dereceyi görecek.ANKARA 33°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutluİSTANBUL 31°C Parçalı ve az bulutluİZMİR 35°C Az bulutlu ve açıkADANA 35°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 31°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA 33°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA 32°C Parçalı bulutlu, zamanla kuzey ve batı kesimleri çok bulutluAFYONKARAHİSAR 31°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ 37°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıARTVİN 29°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON 27°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıERZURUM 35°C Parçalı ve az bulutluDİYARBAKIR 42°C Az bulutlu ve açıkGAZİANTEP 38°C Az bulutlu ve açık