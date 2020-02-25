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Hüsnü Mübarek hayatını kaybetti!

Mısır eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek 92 yaşında hayatını kaybetti. Hüsnü Mübarek Arap Baharı ile birlikte görevden uzaklaştırılmış ve cezaevine konulmuştu.

Dünya / 25 Şubat 2020 Salı 14:34
Hüsnü Mübarek hayatını kaybetti!

Mısır devlet televizyonun haberine göre, uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Hüsnü Mübarek 92 yaşında hayatını kaybetti.

Mısır devrik lideri Hüsnü Mübarek'in oğlu Ala Mübarek bir süre önce yaptığı açıklamada, babasının rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakım odasında olduğunu belirtmişti.

Muhammed Hüsnü Sadi Mübarek olan Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı, 4 Mayıs 1928'de dünyaya geldi.

Cumhurbaşkanı Enver Sedat'ın bir suikast sonucu öldürülmesinin ardından 1981'de Mısır Cumhurbaşkanı oldu.

30 yıl Mısır'ı demir yumrukla yöneten Hüsnü Mübarek Arap Baharı gösterileri sırasında devrilen liderler arasında yer aldı.

Ortadoğu'da 'Arap Baharı' adı verilen süreçte yaşanan halk eylemleri sonucu Şubat 2011'de görevini yardımcısı Ömer Süleyman'a devrederek istifa etti.

Görevi bırakmasıyla sonuçlanan sürecin ardından oğulları Ala ve Cemal ile birlikte tutuklandı ve yargılandı.

Yargılama sonucunda müebbet hapse mahkum edilen Hüsnü Mübarek 6 yıl tutuklu kaldıktan sonra 24 Mart 2017'de serbest bırakılmıştı.

İstifaCumhurbaşkanıÖmer SüleymanMısır CumhurbaşkanıMısır

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