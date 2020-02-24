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Elazığ'da Depremin Ardından İlk Ders Zili Çaldı

3 hafta eğitime ara verilen ildeki 515 okulda 8 bin 895 öğretmen ve ‪126 bin 276‬ öğrenci ders başı yaptı.

Eğitim / 24 Şubat 2020 Pazartesi 07:07
Elazığ'da Depremin Ardından İlk Ders Zili Çaldı
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Elazığ'da yarı yıl tatilinin ardından deprem nedeniyle ara verilen eğitim öğretim yeniden başladı.

Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından eğitim öğretime 3 hafta ara verilen il ve ilçelerdeki 435 resmi ve 80 özel okulda 8 bin 895 öğretmen ve ‪126 bin 276‬ öğrenci için ilk ders zili çaldı.

Depremde hasar gördüğü için boşaltılan il merkezi ve ilçelerdeki 33 okuldaki 11 bin 371 öğrenci, yeni okullar inşa edilene kadar en yakın okulda eğitim görecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatıyla il genelinde okulların tatil edildiği Elazığ'da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler için telafi eğitimi düzenlenmişti. Kaynak : AA

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