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Altuğ Verdi soruşturmasında flaş gelişme

Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi cinayetinde FETÖ izi bulunmuştu. Verdi'yi şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, FETÖ üyeliğinden de tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 kişi de adliyeye sevk edildi.

Güncel / 24 Şubat 2020 Pazartesi 12:51
Altuğ Verdi soruşturmasında flaş gelişme

Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada cinayetten tutuklu bulunan trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu için yeni deliller ışığında bu kez 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklama kararı verildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 kişinin de İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi 11 Aralık 2018'de makamında trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu tarafından şehit edilmişti.


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