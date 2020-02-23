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Yaşlı kadın yatağında ölü bulundu

Antalya’da 78 yaşındaki kadın evinin yatak odasında ölü bulundu.

3. Sayfa / 23 Şubat 2020 Pazar 18:50
Yaşlı kadın yatağında ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2262 Sokak'taki 2 katlı binanın zemin katında yalnız yaşayan Gülhan Aloğlu'ndan haber alamayan kızı, evine giderek annesine ulaşmaya çalıştı. Kapıya gelen kızı, zili çalmasına karşın açan olmayınca pencereden içeriye girdi. Annesini yatağında hareketsiz yatar halde bulan kızı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Aloğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kalp ve çeşitli sağlık sorunlarının olduğu öğrenilen yaşlı kadının cenazesi polisin incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Kaynak : İHA

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