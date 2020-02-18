Trump'la Cumhurbaşkanı arasında kritik görüşme!

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin detaylarını basın mensuplarına açıklayan Trump, Suriye'deki Rus destekli Esed rejimi güçlerinin ilerleyişi ve İdlib'den Türkiye'ye doğru başlayan göç konularının görüşüldüğünü belirtti.



"İDLİB KONUSUNDA BERABER ÇALIŞIYORUZ"



Trump'ın görüşmeye ilişkin, "Erdoğan ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdim. Sert bir adam fakat iyi bir ilişkimiz var. Yüz binlerce insanın orada öldürülmesini istemiyor. İdlib hakkında konuştuk, beraber çalışıyoruz" ifadelerini kullandığı bildirildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi öncesi kabine toplantısı gerçekleştirmişti.