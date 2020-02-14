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Sokak ortasında dehşet: Genç adama kurşun yağmuru

Beylikdüzü'nde bir kişi alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Güncel / 14 Şubat 2020 Cuma 11:29
Sokak ortasında dehşet: Genç adama kurşun yağmuru

Beylikdüzü'nün Yakuplu Mahalllesi'ndeki bir sokakta alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı. Olay'da bulunan genç tartıştığı kişiler tarafından, silahlı saldıraya uğradı.

ARACI DA KURŞUNLANDI
Bacağından vurularak yaralanan genç, kaçmaya çalıştığında aracıyla birlikte yeniden kurşun yağmuruna tutuldu. Daha sonra saldırganlar, lüks bir araca binerek olay yerinden kaçtı.

OLAY SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ
Çevrede bulunan vatandaşlar, genç adamın sağlık durumu için sağlık ekipleri ve polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralı şahsı bularak ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralı şahıs en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri ise kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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