USD (Alış - Satış) : 5,96 - 5,97 EURO (Alış - Satış) : 6,66 - 6,67

Kaydı olmayan o mesajları gönderemeyecek

Ticari elektronik ileti göndermek isteyen gerçek ve tüzel kişiler, Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi'ne (İYS) kaydolacak, sistem üzerinde onayı bulunmayan alıcılara ticari elektronik ileti gönderilemeyecek.

Ekonomi / 04 Ocak 2020 Cumartesi 21:50
Kaydı olmayan o mesajları gönderemeyecek

Ticaret Bakanlığının Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği 1 Eylül 2020'den geçerli olmak üzere yürülüğe girdi.

Buna göre, ticari elektronik ileti göndermek isteyen gerçek ve tüzel kişiler İYS'ye kaydolacak. Söz konusu sistem üzerinde onayı bulunmayan alıcılara ticari elektronik ileti gönderilemeyecek.

İYS üzerinden alınmayan onaylarda, onayın alındığına ilişkin ispat yükümlülüğü hizmet sağlayıcıya ait olacak. İYS üzerinden alınmayan onaylar, hizmet sağlayıcı tarafından 3 iş günü içinde İYS'ye kaydedilecek. İYS'ye kaydedilmeyen onaylar geçersiz kabul edilecek.

Sesli arama içeriğinde, tacirler için ticaret unvanına, esnaf için ise adı ve soyadına yer verilecek. Hizmet sağlayıcı, bunlara ek olarak marka veya işletme adı gibi kendisini tanıtan diğer bilgilere yer verebilecek. Bu düzenleme, yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacak.

Hizmet sağlayıcı, kendisine iletilen ret bildirimlerini 3 iş günü içinde İYS'ye bildirecek. Alıcı reddetme hakkını İYS üzerinden de kullanabilecek.

Şikayet başvuruları, öncelikle İYS üzerinden ön incelemeye tabi tutulacak.

1 Eylülİletişim

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı