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THY'den Çin seferleri açıklaması

THY, talep düşüşü nedeniyle 5 Şubat-29 Şubat arasında tarifeli Çin uçuşlarını azaltacağını açıkladı.

Ekonomi / 30 Ocak 2020 Perşembe 14:14
THY'den Çin seferleri açıklaması

Türk Hava Yolları (THY), Çin seferlerini azaltıyor.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Çin uçuşlarıyla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian uçuşlarımızda bir süredir görülen belirgin talep düşüşü nedeniyle bahse konu noktalara 5 Şubat - 29 Şubat tarih aralığına planlı uçuşlarımızda frekans azaltımına gidilecektir.

ÜCRETSİZ BİLET DEĞİŞİKLİĞİ HAKKI

Ücretsiz bilet değişikliği, iade ve tarih/parkur değişiklik taleplerinizle ilgili olarak resmi site üzerinden, çağrı merkezlerimizden ya da yetkili Satış Ofislerimizden gerekli destek sağlanacaktır."

GuangzhouTwitterÇinFrekansTürk Hava Yolları

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