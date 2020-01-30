THY'den Çin seferleri açıklaması

Türk Hava Yolları (THY), Çin seferlerini azaltıyor.



THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Çin uçuşlarıyla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian uçuşlarımızda bir süredir görülen belirgin talep düşüşü nedeniyle bahse konu noktalara 5 Şubat - 29 Şubat tarih aralığına planlı uçuşlarımızda frekans azaltımına gidilecektir.



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