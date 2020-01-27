Burak Soylu'dan rekor bağış

Elazığ'da meydana gelen ve birçok ilde hissedilen 6.8 şiddetindeki depremin ardından Acun Ilıcalı depremzedeler için bir yardım kampanyası düzenledi. Kampanya kapsamında 51 milyon TL toplanırken, yardım gecesine 2 milyon TL bağış ve okul yaptıracağını söyleyen Burak Soylu isimli iş adamı damga vurdu.



BURAK SOYLU KİMDİR?

Soylu, 1988 yılında Elazığ'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Elazığ'da tamamladı. 2010'da İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 2011 yılında avukatlık ruhsatını ve noterlik belgesini aldı.







İş hayatına henüz öğrenciyken 1988'de faaliyete geçen aile şirketi Soylu Evliyaoğlu Turizm'de başlayan Burak Soylu, 2010 yılında tam zamanlı yönetici olarak şirketin yönetimine geçti. Farklı disiplinlerdeki bilgi birikimi, vizyonu ve geliştirdiği özgün projelerle aile şirketlerine yeni bir dinamizm kazandırırken, bir yandan da yeni yatırım alanları arayışına girdi.



Üniversite yıllarında projelendirdiği BiletDükkanı.com platformunu, aldığı KOSGEB proje desteğiyle 2012 yılında hayata geçiren Soylu, daha sonra enerji ve bilişim sektörlerinde de yatırımlara başladı. Yatırımları teknoloji alanında büyüten Burak Soylu, 2019 yılında şirketleri Har Group çatısı altında yeniden yapılandırdı. İş hayatına henüz öğrenciyken 1988'de faaliyete geçen aile şirketi Soylu Evliyaoğlu Turizm'de başlayan Burak Soylu, 2010 yılında tam zamanlı yönetici olarak şirketin yönetimine geçti. Farklı disiplinlerdeki bilgi birikimi, vizyonu ve geliştirdiği özgün projelerle aile şirketlerine yeni bir dinamizm kazandırırken, bir yandan da yeni yatırım alanları arayışına girdi.Üniversite yıllarında projelendirdiği BiletDükkanı.com platformunu, aldığı KOSGEB proje desteğiyle 2012 yılında hayata geçiren Soylu, daha sonra enerji ve bilişim sektörlerinde de yatırımlara başladı. Yatırımlarıalanında büyüten Burak Soylu, 2019 yılında şirketleri Har Group çatısı altında yeniden yapılandırdı.