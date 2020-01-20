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Çeyrek altın ve altın fiyatları 20.01.2020

20 Ocak 2020 çeyrek altın ve altın fiyatları... Gram altın 295,5 lira, çeyrek altın 480 lira ve Cumhuriyet altını 1.977 liradan işlem görüyor.

Ekonomi / 20 Ocak 2020 Pazartesi 10:32
Çeyrek altın ve altın fiyatları 20.01.2020

Yeni haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 295,5 lira seviyelerinden işlem görüyor.

Gram altın, geride bıraktığımız hafta dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybederek 291 lira seviyelerine kadar gerilemişti.

Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 295,5 lirada yer alıyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 480 lira, Cumhuriyet altını da 1.977 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise Asya piyasalarında şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,15 üzerinde 1.559,56 dolardan işlem görüyor.

Analistler bugün, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirtirken yurt dışında da ABD piyasalarının Martin Luther King Jr. Günü nedeniyle tatil olduğunu belirtti. Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.540 doların destek, 1.570 doların direnç konumuna geldiğini söyleyen uzmanlar, gram altında ise 290-298 lira bandının izlenmesi gerektiğini kaydetti.

Dolar KuruMartin Luther KingÇeyrek AltınCumhuriyet

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