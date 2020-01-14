5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

AK Parti adına günün sürprizi ise Erdoğan'ın konuşmasının ardından geldi. Erdoğan konuşmasının sonunda "AK Parti'ye katılmak isteyen belediye başkanlarımız var" dedi. Toplantıda AK Parti'ye katılım töreni gerçekleşti ve 5 belediye başkanı AK Parti'ye geçiş yaptı. Erdoğan bu isimlere rozetlerini bizzat taktı.



İşte AK Parti'ye katılan belediye başkanları:



1- İYİ Parti'den Kayseri'nin İncesu Belediye Başkanı Mustafa Hilmi



2- Saadet Partisi'nden Osmaniye'nin Hasanbey İlçesi Belediye Başkanı Selahattin Denizoğlu



3- CHP'den Osmaniye'nin Düziçi İlçesi Belediye Başkanı Doğan Öztürk



4- (Bağımsız) Elazığ Keban İlçesi Belediye Başkanı Fethiye Atlı



5- (Bağımsız) Erzurum'un Olur ilçesi Sıddık Demircan