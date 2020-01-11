Deprem sonrası AFAD'da kritik toplantı

AFAD'tan yapılan açıklamada: 'Marmara Denizi Silivri Açıklarında meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından Sorumlu Vali Yardımcılarımız başkanlığında Çalışma Grupları Ana Çözüm Ortağı temsilcileri ile intikal tatbikatı ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi' denildi
İstanbul'da yaşanan 4.7'lik depremin ardından AFAD kritik bir toplantıya imza attı.
AFAD'tan yapılan açıklamada: 'Marmara Denizi Silivri Açıklarında meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından Sorumlu Vali Yardımcılarımız başkanlığında Çalışma Grupları Ana Çözüm Ortağı temsilcileri ile intikal tatbikatı ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi' denildi.