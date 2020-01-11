USD (Alış - Satış) : 5,88 - 5,89 EURO (Alış - Satış) : 6,55 - 6,56

Deprem sonrası AFAD'da kritik toplantı

AFAD'tan yapılan açıklamada: 'Marmara Denizi Silivri Açıklarında meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından Sorumlu Vali Yardımcılarımız başkanlığında Çalışma Grupları Ana Çözüm Ortağı temsilcileri ile intikal tatbikatı ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi' denildi

Güncel / 11 Ocak 2020 Cumartesi 22:28
Deprem sonrası AFAD'da kritik toplantı

İstanbul'da yaşanan 4.7'lik depremin ardından AFAD kritik bir toplantıya imza attı.

AFAD'tan yapılan açıklamada:  'Marmara Denizi Silivri Açıklarında meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından Sorumlu Vali Yardımcılarımız başkanlığında Çalışma Grupları Ana Çözüm Ortağı temsilcileri ile intikal tatbikatı ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi' denildi.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı