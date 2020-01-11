Deprem sonrası AFAD'da kritik toplantı

İstanbul'da yaşanan 4.7'lik depremin ardından AFAD kritik bir toplantıya imza attı.



AFAD'tan yapılan açıklamada: 'Marmara Denizi Silivri Açıklarında meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından Sorumlu Vali Yardımcılarımız başkanlığında Çalışma Grupları Ana Çözüm Ortağı temsilcileri ile intikal tatbikatı ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi' denildi.