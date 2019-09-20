Cinnet getiren kişi ailesini katletti!

Arnavutköy'de cinnet getirerek ailesinden 4 kişiyi vurarak öldüren şüpheli yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Anadolu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki bir evde Kadir Açıkalın (42), Kader Aydın, (42) Serkan Aydın (26) ve Nazlıcan Açıkalın (9) silahla vurulmuş halde ölü bulundu.







Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, konuya ilişkin başlattığı çalışma kapsamında Veysel Aydın'ın (23) annesi, ağabeyi, üvey kardeşi ve üvey babasını silahla vurarak kaçtığını belirledi.



Zanlı, Kocaeli Darıca'da olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı.



Hayatını kaybeden 1'i çocuk 4 kişinin cesetlerinin, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının yapacağı incelemelerden sonra morga kaldırıldığı öğrenildi. Kaynak : AA

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